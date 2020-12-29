Galatasaray'dan Real Madrid'e transfer!

Galatasaray, 32 yaşındaki ABD'li basketbolcu Alex Tyus'un bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.



Galatasaray'ın açıklamasında, "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alexander Trent Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir. Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 sayı ve 4 ribaunt istatistikleri tutturan Alex Tyus, kariyerinde Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, UNICS Kazan gibi takımların formalarını da giydi.



