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Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 17,75 milyon euro!

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 10 milyon euroya transfer ederken, Kasımpaşa ile son yıllardaki oyuncu alışverişini de sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 17,75 milyon euro!
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31 Ocak 2019 03:59
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katarken, Kasımpaşa'dan son yıllarda 3. transferini gerçekleştirdi.

2010/2011'den bu yana Kasımpaşa ile tolam 5 oyuncu alışverişinde bulunan Galatasaray, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, mavi-beyazlı ekibe de 2 oyuncu sattı.

Sarı-kırmızılılar, Mbaye DiagneEren Derdiyok ve Yekta Kurtuluş'u Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu transferler için toplam 17,75 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Galatasaray, Aydın Yılmaz ve Veysel Sarı'yı da bu süreçte Kasımpaşa'ya satarken, bu oyunculardan 400 bin euro bonservis bedeli alındı.



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