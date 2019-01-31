Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 17,75 milyon euro!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi kadrosuna katarken, Kasımpaşa'dan son yıllarda 3. transferini gerçekleştirdi.
2010/2011'den bu yana Kasımpaşa ile tolam 5 oyuncu alışverişinde bulunan Galatasaray, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, mavi-beyazlı ekibe de 2 oyuncu sattı.
Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne, Eren Derdiyok ve Yekta Kurtuluş'u Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu transferler için toplam 17,75 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Galatasaray, Aydın Yılmaz ve Veysel Sarı'yı da bu süreçte Kasımpaşa'ya satarken, bu oyunculardan 400 bin euro bonservis bedeli alındı.
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2010/2011'den bu yana Kasımpaşa ile tolam 5 oyuncu alışverişinde bulunan Galatasaray, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, mavi-beyazlı ekibe de 2 oyuncu sattı.
Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne, Eren Derdiyok ve Yekta Kurtuluş'u Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu transferler için toplam 17,75 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Galatasaray, Aydın Yılmaz ve Veysel Sarı'yı da bu süreçte Kasımpaşa'ya satarken, bu oyunculardan 400 bin euro bonservis bedeli alındı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın