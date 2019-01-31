Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 17,75 milyon euro!

, uzun süredir peşinde olduğu golcü oyuncu'yi kadrosuna katarken,'dan son yıllarda 3. transferini gerçekleştirdi.2010/2011'den bu yana Kasımpaşa ile tolam 5 oyuncu alışverişinde bulunan Galatasaray, 3 oyuncuyu kadrosuna katarken, mavi-beyazlı ekibe de 2 oyuncu sattı.Sarı-kırmızılılar,ve'u Kasımpaşa'dan transfer etti. Bu transferler için toplam 17,75 milyon euro bonservis bedeli ödendi.Galatasaray,ve'yı da bu süreçte Kasımpaşa'ya satarken, bu oyunculardan 400 bin euro bonservis bedeli alındı.