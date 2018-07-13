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Galatasaray'da kaleye sürpriz Türk

Kadrosuna bir Türk kaleci almayı planlayan Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da kaleye sürpriz Türk
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13 Temmuz 2018 11:05
Bir yerli kaleci transfer etmeyi planlayan Galatasaray'ın, eski oyuncusu Sinan Bolat'ın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'in de açıkladığı yerli kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesine Belçika temsilcisi Antwerp forması giyen Sinan Bolat da girdi.

Belçika basınında (Het Laatste Nieuws) geniş yer bulan haberde, bir Türk kaleci almak isteyen Galatasaray'ın Sinan Bolat isminin üzerinde durduğu belirtildi. Antwerp, iki yıl daha sözleşmesi olan Sinan için İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'dan gelen 800 bin euroluk teklifi geçtiğimiz günlerde geri çevirmişti.

GEÇEN SEZONKİ BAŞARIDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Haberde Fatih Terim'in 2009 yılında Sinan Bolat'ı A Milli Takım'a alan ilk isim olduğunun da altı çizildi. Sinan geçen sezon ligi orta sıralarda bitiren Antwerp formasıyla sergilediği başarılı performansla bir kez daha dikkat çekmişti. 29 yaşındaki kaleci 37 lig maçında oynarken, bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmıştı.



ALTERNATİFLER ARASINDA ÇAĞLAR VE ERCE DE VAR

Galatasaray'ın yerli kaleci alternatifleri arasında Kardemir Karabükspor'dan Çağlar Akbaba ve Altınordu'dan Erce Kardeşler de yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımın birkaç hafta içerisinde yerli kaleci transferini bitirmesi bekleniyor.

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