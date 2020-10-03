Galatasaray'da Emre Akbaba ve Saracchi yok, Arda belirsiz!

Galatasaray, Süper Lig'de 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Emre Akbaba ve Saracchi yok, Arda belirsiz!
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03 Ekim 2020 15:40
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor'u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

Emre Akbaba forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi ile gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.



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