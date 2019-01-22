Galatasaray'ın Sparta Prag'ı bir türlü ikna edememesi sonrası alternatif olarak Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamayı planladığı öne sürüldü.Galatasaray'ın santrafor olarak düşündüğü ve Liverpool ile temasa geçtiği Divock Origi için İngiliz ekibi, önce satmayı ve bu oyuncudan para kazanmayı amaçladığı için kiralamaya yanaşmamıştı. Liverpool'un bonservis için de 20 milyon Euro civarında bir rakam belirlemesi, görüşmeleri tıkamıştı.Benjamin Tetteh'in de büyük isteğine rağmen Sparta Prag'ın uzlaşmaz tavrı nedeniyle Galatasaray'ın, talibi kalmayan Divock Origi için Liverpool'un kapısını kiralama formülüyle çalacağı öğrenildi. Tetteh'nin transferinde ilerleme kaydedilememesi durumunda, önümüzdeki günlerde resmi teklifin de iletileceği belirtildi.23 yaşındaki Belçikalı golcü, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 3 maçta toplam 72 dakika süre buldu ve tek golünü derbide Everton'a karşı uzatma anlarında attı.