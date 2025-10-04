Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'a başsağlığı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti.
Karşılaşmada Galatasaray tribünleri, geçtiğimiz aylarda kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi.
Sarı-Kırmızılılar'ın açtığı pankartta, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın." ifadeleri yer aldı.
