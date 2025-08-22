22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne yakın

Galatasaray, Süper Lig'de 4 bininci golüne ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında 5 gol atması halinde lig tarihindeki 4.000. golünü kaydedecek.

calendar 22 Ağustos 2025 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne yakın
Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya yakın durumda.

Süper Lig'de toplam 2 bin 234 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 995 kez havalandırmayı başardı.

Ligin 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 5 kez sarsması halinde Süper Lig'deki 4 bininci golüne ulaşacak.


İLK GOLLER EFSANEDE

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golleri, sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcusu Metin Oktay tarafından kaydedildi.

1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılıların iki golünü de Metin Oktay attı.

BİNİNCİ GOL TURGAY İNAN'IN

Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan tarafından atıldı.

Sezonun 28. haftasında 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup ederken, ligdeki 1000. golüne de ulaşmış oldu.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Turgay İnan, maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği topla birlikte sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki bininci golünü kaydetti.

2000. GOLÜ HAKAN ÜNSAL ATTI

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2 bininci gol, 29 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı.

Sarı-kırmızılı formayla birçok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda da takımının lig tarihindeki 2 bininci golünü kaydetti.

Galatasaray, Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal da maçın 4. golünü attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 2 bininci golü oldu.

3000. GOLÜ, JAN RAJNOCH KENDİ KALESİNE ATTI

Sarı-kırmızılıların lig tarihinde attığı 3000. gol, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'tan geldi.

Galatasaray, 2 Ekim 2011 tarihinde ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olduğu müsabakayı 3-0 kazanırken, Çek savunma oyuncusu Jan Rajnoch, mücadelenin 12. dakikasında kendi kalesine gol attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
