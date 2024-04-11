Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa maçı için kararını açıkladı.
KARARIN ONANMASI BEKLENİYOR
PFDK, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı. Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak.
Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.
KARARIN ONANMASI BEKLENİYOR
PFDK, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı. Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak.
Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.
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