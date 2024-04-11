Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?

PFDK, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'yi hükmen yenik saydı. Bu kararın ardından Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı 33. haftadaki Pendikspor maçında alması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak?
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11 Nisan 2024 17:02
Son güncelleme 11 Nisan 2024 17:06
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa maçı için kararını açıkladı.

KARARIN ONANMASI BEKLENİYOR

PFDK, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı. Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak.

Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Galatasaray'ın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.

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