Galatasaray, Süleyman Hurma'dan izin istedi

Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi. .

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Süleyman Hurma'dan izin istedi
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18 Şubat 2021 13:49
Takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk'u da gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin 1.92 metre boyundaki savunma oyuncusuyla görüşmek için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin istediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın stoper istemesi üzerine Beşiktaş, Ocak ayında Lens transferi sırasında Karagümrük'le bir dizi temasta bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Göztepe ve Fethiyespor formaları da giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10, kupada 2 maçta oynadı. 



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