Galatasaray, son altı maçında bir kez kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.
1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
2-1 Rizespor (Süper Lig)
2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)
0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)
0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)
3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)
❌1-4 AZ Alkmaar
✅2-1 Rizespor
⭕2-2 AZ Alkmaar
⭕0-0 Fenerbahçe
⭕0-0 Konyaspor
⭕3-3 Kasımpaşa
Galatasaray, son 6 maçında 1 kez kazandı. pic.twitter.com/k9L38Uk8aS
— Sporx (@sporx) March 2, 2025