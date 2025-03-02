Galatasaray, son altı maçında bir kez kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.



Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.



1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)



2-1 Rizespor (Süper Lig)



2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)



0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)



0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)



3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)





❌1-4 AZ Alkmaar

✅2-1 Rizespor

⭕2-2 AZ Alkmaar

⭕0-0 Fenerbahçe

⭕0-0 Konyaspor

⭕3-3 Kasımpaşa



Galatasaray, son 6 maçında 1 kez kazandı. pic.twitter.com/k9L38Uk8aS



— Sporx (@sporx) March 2, 2025