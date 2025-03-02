Galatasaray, son altı maçında bir kez kazandı!

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı 6 maçta sadece 1 kez galip geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son altı maçında bir kez kazandı!
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02 Mart 2025 18:09
Son güncelleme 02 Mart 2025 18:17

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.

1-4 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

2-1 Rizespor (Süper Lig)

2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

3-3 Kasımpaşa (Süper Lig)

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