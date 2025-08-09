10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-230'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-028'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-029'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-085'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Galatasaray, sezona iyi başlama geleneğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'deki açılış maçlarındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 68. sezonun ilk haftasında aldığı galibiyetle toplamda 47. kez sezona üç puanla başladı.

09 Ağustos 2025 00:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki iyi performansını devam ettirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 67 sezondaki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. "Cimbom" 68. açılış maçını da kazanarak galibiyet sayısını 47'ye çıkardı.

Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 29. ilk hafta maçında 16. kez kazandı. Bu süreçte 7 mağlubiyet yaşanan sarı-kırmızılılar, 6'sında ise berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
