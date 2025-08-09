Galatasaray, sezona iyi başlama geleneğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki iyi performansını devam ettirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 67 sezondaki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. "Cimbom" 68. açılış maçını da kazanarak galibiyet sayısını 47'ye çıkardı.
Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 29. ilk hafta maçında 16. kez kazandı. Bu süreçte 7 mağlubiyet yaşanan sarı-kırmızılılar, 6'sında ise berabere kaldı.
