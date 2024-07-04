Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmak üzere...
Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, Guela Doue için Fransız ekibi Rennes'e resmi teklif yaptı.
Habere göre; Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etiği ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
21 yaşındaki genç sağ bek için temaslarını hızlandıran sarı kırmızılı takımın her an resmi bir açıklama yapabileceği aktarıldı.
Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.
Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, Guela Doue için Fransız ekibi Rennes'e resmi teklif yaptı.
Habere göre; Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etiği ifade edildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
21 yaşındaki genç sağ bek için temaslarını hızlandıran sarı kırmızılı takımın her an resmi bir açıklama yapabileceği aktarıldı.
Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.