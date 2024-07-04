Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue

Galatasaray, Guela Doue için Fransız ekibi Rennes'e resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue
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04 Temmuz 2024 00:24
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaşmak üzere...

Haluk Yürekli'nin haberine göre; sarı kırmızılı takım, Guela Doue için Fransız ekibi Rennes'e resmi teklif yaptı.

Habere göre; Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

21 yaşındaki genç sağ bek için temaslarını hızlandıran sarı kırmızılı takımın her an resmi bir açıklama yapabileceği aktarıldı.

Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Rennes altyapısında yetişen 21 yaşındaki sağ bek, A takımda toplam 35 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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