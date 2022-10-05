Galatasaray Nef'in Avrupa macerası başlıyor!

FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, bugün ilk maçını oynayacak.



Organizasyonun C Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, Belçika'nın Filou Oostende takımına konuk olacak. Oostende kentindeki Versluys Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 3 sezondur mücadele eden Galatasaray, ilk sezonunda gruplarda elenirken geçen sezon ise son 16'da turnuvaya veda etmişti.



Bu sezon 7. kez oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta 32 ekip yer alıyor. Organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak ekipler doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.



Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.



Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray Nef, C Grubu'nda Hapoel Holon, Legia Varşova ve Oostende ile kozlarını paylaşacak.



Sarı-kırmızılı ekip bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e 77-68'lik skorla mağlup olmuştu.



Öte yandan D Grubu'nda bulunan Bahçeşehir Koleji ise Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da start alacak.





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