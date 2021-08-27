Galatasaray Mustafa Muhammed için kararsız

Galatasaray'a transferi büyük bir etki yaratan Mustafa Muhammed hemen her geçen hafta ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı oluşturuyor.Bu sezon henüz golle tanışamayan ve son olarak Randers maçındaki performansıyla da eleştiri toplayan Mustafa Muhammed konusunda sarı-kırmızılı yönetim de kararsızlık yaşıyor.Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu 1 Temmuz'a kadar elinde bulunduran Galatasaray, 4 milyon dolar ödemesi durumunda Mısırlı futbolcunun bonservisini alacak.Galatasaray Yönetimi, Mustafa Muhammed konusunda büyük bir kararsızlık yaşıyor. Mısırlı futbolcunun transferi için Fatih Terim'in kararını bekleyecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Muhammed'in bonservisini sezon başı transfer döneminde alacaktı ancak bu kararını erteledi.Mustafa Muhammed için Ocak ayına kadar bekleme kararı alan Fatih Terim, Randers maçından sonra da bu kararını açıkladı ve Mısırlı futbolcu ile ilgili kararını Ocak ayında vereceklerini ifade etti.Mustafa Muhammed'in bonservisi konusunda ise iki farklı açıklama kafaları karıştırıyor.Kulübün eski teknik direktörü ve bir zamanların yıldız oyuncusu Ahmed Hossam Midao yaptığı açıklamada, Zamalek kulübünün Mustafa Muhammed'in sözleşmesini resmi olarak belgeleyemediği için oyuncununkadrosuna katabilecek. Bu düzeltilemez durum Zamalek yöneticilerinin hatası. Bu işin sorumlularından hesap sorulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Muhammed'in Galatasaray'la sözleşme imzalamadan sadece 1 ay önce Zamalek ile yeni sözleşme yapıldığı ancak eski yöneticilerden İbrahim Abdullah'ın belgeleri evine götürmesi nedeniyle evrakların resmi olarak tescil ettirilemediği ifade edildi.Zamalek yöneticisi Amr Adham, "Mustafa Mohamed'in sözleşmesinde kiralık kontratı feshetmek veya satın alma opsiyonunu aktif hale getirmek için Galatasaray'la görüşmedik. Mostafa Mohamed şu anda sözleşmesi gereği Galatasaray'da devam ediyor ve geleceği hakkında yeni bir gelişme yok." açıklamasını yaptı.