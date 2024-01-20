Galatasaray, Muş'u farklı geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Galatasaray, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 77-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Muş'u farklı geçti
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20 Ocak 2024 17:46
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.

Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamladı.

Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi.

Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.

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