Galatasaray, Muş'u farklı geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.
Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamladı.
Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi.
Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.
Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamladı.
Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi.
Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.