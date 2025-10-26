Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti.
Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen'in VAR uyarısıyla verilen golüyle skoru eşitledi. Önce yan hakem ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR uyarısının ardındna pozisyonu incelemeye giden hakem Oğuzhan Çakır, golü geçerli saydı.
Göztepe, 42. dakikada Malcom Bokele'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Galatasaray, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete uzandı.
GÖZTEPE'YE KARŞI SERİ!
Göztepe'ye karşı oynadığı son 8 lig maçını kazanan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti.
Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Göztepe ise 16 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA DERBİ
Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
G.SARAY 11'İNDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı takımının yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti. Son maçta orta sahada görev alan Lucas Torreira, babasının kalp krizi geçirmesinden dolayı izin alarak ülkesi Uruguay'a gitti. Okan Buruk, Göztepe müsabakasında forma giyemeyen Torreira'nın yerine Brezilyalı Gabriel Sara'yı ilk 11'de oynattı.
GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK
İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, son yaptığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Galatasaray deplasmanına Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Anthony Dennis, Muhammed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson Carvalho ve Juan Santos 11'i ile çıktı.
İzmir temsilcisinin yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız, Ishola Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan Teixeira, Novatus Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Salem Bouajila ve Ogün Bayrak yer aldı.
Bulgar teknik adam Stoilov, Süper Lig'in 9. haftasında 1-0 mağlup oldukları Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Miroshi'yi yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası biten Dennis'i oynattı.
BARIŞ ALPER YILMAZ'A DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında bir grup taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a moral verdi.
ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribününde Barış Alper için, "Mücadeleye yılmadan devam." pankartı asıldı.
TORREIRA, TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira, maç öncesi takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.
Tecrübeli futbolcunun ısınma için sahaya çıkmayı bekleyen takım arkadaşlarıyla görüntülü görüşerek hem başarı dilediği hem de galibiyet beklediğini söylediği öğrenildi.
Galatasaraylı futbolcuların da Torreira'ya galibiyet sözü verdiği bildirildi.
KAZIMCAN, İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA
Bu sezon sadece 3. haftadaki Zecorner Kayserispor karşısında maç kadrosunda bulunan Kazımcan Karataş, Göztepe müsabakasıyla ikinci kez 21 kişilik kadroda yer aldı.
Genç oyuncu, İzmir temsilcisi karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
G.SARAY'DAN 29 EKİM KUTLAMASI
Sarı-kırmızılı takım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel tişörtlerle sahaya çıktı.
Galatasaraylı futbolcular, ısınma sırasında önünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu ve "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı tişörtler giydi. Futbolcuların sahaya çıkışı sırasında da 10. Yıl Marşı çalındı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan "Türkiye Cumhuriyet'i mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözünün yanı sıra "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet. 29 Ekim 1923." ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır." yazılı pankartlar açtı.
Ayrıca statta "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet." anonsu yapıldı. Tribünlerde de çok sayıda Türk bayrağı yer aldı.
GÖZTEPE MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, mücadeleye topa daha çok sahip olan taraf olarak başladı. Göztepe ise yarı alanında çok adamla bekleyip kontratak fırsatları aradı.
İlk dakikalarda kanatlardan Göztepe kalesine baskı kurmaya çalışan Galatasaray, savunma hatası sonrası kontratakla geriye düştü.
Galatasaray savunmasının sektirdiği uzun top sonrası Janderson, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Janderson'un sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Sallai'ye girdiği mücadeleye karşın alan Efkan, Uğurcan'dan sıyrılarak vuruşunu yaptı ve Göztepe'yi öne geçirdi.
DAVINSON SANCHEZ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Davinson Sanchez, topla birlikte ilerleyen Janderson'a müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Davinson Sanchez, bu kartla Trabzonspor maçta cezalı duruma düştü.
GALATASARAY, OSIMHEN İLE SKORU EŞİTLEDİ
Galatasaray, 19. dakikada skoru eşitledi.
Sol kanatta Furkan Bayır ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda, Furkan Bayır'ın geri pasında araya giren Victor Osimhen, Mateusz Lis'i ekarte ederek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.
Yan hakemden gelen ofsayt bayrağı üzerine gol önce iptal edildi. Ardından VAR uyarısıyla birlikte pozisyonu incelemeye giden Oğuzhan Çakır, gol kararını verdi.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Galatasaray, 1-1 sonrası Göztepe kalesini abluka altına almaya başladı. 34. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından şutu direkten döndü.
Göztepe, 42. dakikada 10 kişi kaldı. 30. dakikada Sallai'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Bokele, 42'de Osimhen'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GALATASARAY BASKISIYLA BUNALTTI
İkinci yarının başında Galatasaray'da Barış Alper yerine Mauro Icardi dahil oldu. Göztepe'de ise Rhaldney yerine Miroshi, Furkan yerine Taha Altıkardeş oyuna dahil oldu.
Göztepe, 1 kişi eksik olması nedeniye tamamen savunmaya çekildi. Galatasaray ise tüm hatlarıyla öne geçmek için hücum etmeye başladı.
51'de sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Davinson Sanchez istediği vuruşu yapamadı. 55'te Leroy Sane'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı. 57'de Osimhen'in pasıyla topla buluşan Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mateusz Lis topa hakim olmayı başardı. 59'da Ismail Jakobs'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda Mateusz Lis topu son anda kornere çelmeyi başardı. 60'ta Sara'nın ortasında Osimhen'in gelişine yaptığı vuruşu Lis bir kez daha kornere çeldi.
SARA, CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI
Galatasaray, Göztepe'yi bunalttığı baskının ardından 63. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.
Sara, böylece bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
MAURO ICARDI FARKI ARTIRDI
2-1'den sonra baskısını sürdüren Galatasaray, 66'da Icardi ile farkı artırdı. Sara'nın ortasında Osimhen kafa vuruşunu yaptı, kaleci Lis çeldi; dönen topu Mauro Icardi tamamladı.
Bu golle birlikte Mauro Icard, ligde 6. kez fileleri havalandırmayı başardı.
SON BÖLÜMDE TEMPO DÜŞTÜ
Galatasaray, 3-1'e kadar yaptığı tempoyu giderek düşürdü. Topun tek hakimi olan Galatasaray, oyunun kontrolünü vermeden oynamaya başladı. Hafta içi oynadığı Bodo maçının da etkisiyle Galatasaray, son bölümde farkı artırma çabalarını sürdürse de rahat bir şekilde 3 puana uzandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Göztepe öne geçti. Juan'ın pasıyla savunma arkasına sarka Janderson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top, üst direkten döndü. Sallai'nin uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı önünde bulunan Efkan Bekiroğlu'nun altıpasın sol çaprazından çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-1.
14. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.
34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada Rhaldney'in ceza yayı önünden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına yatarak topu kurtardı.
42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.
59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.
72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 81 Arda Ünyay), Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Icardi), Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)
Göztepe: Lis, Furkan Bayır (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan), Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan
Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen, Dk. 63 Sara, Dk. 66 Icardi (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 15 Sanchez (Galatasaray)
