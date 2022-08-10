Galatasaray, İsviçre'de yetenek buldu: Omeragic

Yaz transfer döneminde stoper mevkisi için sadece Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray'da stoper operasyonuna gözler çevrildi. Cimbom'un gündemine çokça isim gelirken, genç yetenek Becir Omeragic de bu isimler arasında yer aldı.Konuyla ilgili olarak Takvim'den Okan Beltek'e konuşanBecir Omeragic, 20 Ocak 2002 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde dünyaya geldi. Bosna Hersek asıllı genç oyuncu, futbola İsviçre ekiplerinden Servette altyapısında başladı. Stoper mevkisinde oynayan 1,87'lik futbolcu, 2018/19 sezonunun başında ülkesinin köklü kulüplerinden Zürich'e transfer oldu.Kariyerinin henüz çok başında olan futbolcu, stoper mevkisinin yanında sağ bek ve ön libero olarak da katkı sağlayabiliyor. 20 yaşındaki futbolcu, özellikle top takibi ve durdurucu hamleleri ile sahada dikkatleri üzerine topluyor. Omeragic, maç içerisinde zaman zaman rakipten aldığı toplarla takımı hızlı bir şekilde hücuma da çıkarabiliyor.Sağ ayağını kullanan futbolcu, geçtiğimiz sezon kulübü Zürih ile İsviçre Super League'de 26 karşılaşmaya çıkarken 1 asist yapma başarısı göstermişti. Yeni başlayan sezonda da iki karşılaşmada forma giyen Omeragic, toplamda 163 dakika sahada kaldı. İsviçre Milli Takımı ile 4 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, alt yaş kategorilerinde de İsviçre formasını terletti.