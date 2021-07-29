Galatasaray'ın yeni scout hedefi: Ribeiro

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Fatih Terim'in yeniden yapılanma talebi üzerine genç oyunculara yönelen Galatasaray için Portekiz'den sıcak bir haber daha geldi.



A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Belenenses forması giyen 22 yaşındaki Portekizli stoper Tomas Ribeiro için ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi.



MARCAO YA DA LUYINDAMA AYRILABİLİR



Marcao'ya Avrupa'dan teklif bekleyen ve Luyindama ile yollarını ayırmak için girişimler yapan Galatasaray'ın, genç oyuncu için kulübüyle görüşmelerine devam ettiğini ancak Belenenses'in oyuncu için belirlediği bonserviste düşüş yapmadığı belirtildi.



STOPERDE MARCAO MODELİYLE İLERLENİYOR



Galatasaray, Portekiz'de daha önce de 2019 yılında scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncuyu Chaves kulübünden 4 milyon euro bedelle alan sarı-kırmızılılar, oyuncunun değer kazanması nedeniyle aynı modelle Portekiz pazarından transfer yapmayı planlıyor.



Belenenses altyapısından yetişen 22 yaşındaki Portekizli stoper, ligde toplam 52 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. 1.85 boyunda ve kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan solak stoperin peşinde Fransa ve İtalya'dan takımların da olduğu kaydediliyor.



