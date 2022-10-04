Galatasaray'ın sorunu rakamlarda gizli!

Galatasaray'da gol sıkıntısı devam ediyor. Oynadığı 8 lig maçında rakip fileleri sadece 9 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda sorun ortaya çıktı: Bitiricilik.Cimbom, son oynanan ve golsüz biten Adana Demirspor müsabakasında 43 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Ancak bu üretkenliğin sonunda sadece bir kez tehlike yarattı. Galatasaraylı oyuncular aynı müsabakada 23 şut denemesiyle bu yılın en yüksek istatistiğini elde ederken 4 isabetli şut dikkat çekti.Aslan, 1-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında da 22 kez rakip ceza alanına topu götürdü. Ancak gol beklentisi 1'in altında kaldı. Giresunspor'un 1-0 kazandığı maçta da rakamlar Galatasaray'ın lehineydi. Fakat hücum hattı yine vasatı aşamadı. Bu karşılaşma ayrıca gol beklentisinin en az olduğu maçtı.Sarı-kırmızılı futbolcular topu sadece filelere gönderememekle maharetli değil! 8 şut denemesi direğe takıldı. Bu rakam 8 maç sonunda rakip kaleye atılan gol sayısının sadece 1 azı.