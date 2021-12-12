Galatasaray'ın Sivas maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'ın maç kadrosu belirlendi.
Sarı - kırmızılılarda koronavirüs testi negatif çıkan Cicaldau ve sakatlığını atlatan Marcao, kafilede yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey ise maç kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
Sarı - kırmızılılarda koronavirüs testi negatif çıkan Cicaldau ve sakatlığını atlatan Marcao, kafilede yer aldı.
Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey ise maç kadrosunda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi;
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.