Galatasaray'ın namağlup serisi 11 maç oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.