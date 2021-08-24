Galatasaray'ın namağlup serisi 11 maç oldu

Galatasaray, geçen sezonun 32. haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor maçından bu yana yenilgi yüzü görmüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın namağlup serisi 11 maç oldu
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24 Ağustos 2021 01:40
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.


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