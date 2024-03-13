Almanya çıkışlı Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Eren Dinkçi'yi hedefine aldı.
Sarı-kırmızılılar, Heidenheim formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladı.
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan 2025'e kadar kontratı olan genç oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var. Sarı-kırmızılılar, bu parayı ödemesi halinde Eren'i kadrosuna katabilir.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Bu sezon Alman ekibinde 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılar, Heidenheim formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için nabız yoklamaya başladı.
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan 2025'e kadar kontratı olan genç oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli var. Sarı-kırmızılılar, bu parayı ödemesi halinde Eren'i kadrosuna katabilir.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Bu sezon Alman ekibinde 25 karşılaşmada 8 gol ve 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
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