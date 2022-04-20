Galatasaray'ın gençlerinden tam 9 gol!

Galatasaray U16 takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı Boluspor U16 takımını 9-2 mağlup etti.

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Galatasaray'ın gençlerinden tam 9 gol!
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20 Nisan 2022 14:34
Galatasaray U16 takımı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Boluspor U16 takımıyla karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 21 ve 56. dakikada Kadir Subaşı, 26. dakikada Recep Yalın Dilek, 29 ve 30. dakikadalarda Berk Kızıldemir, 57. dakikada Recep Cebeci, 59. dakikada Mustafa Berke Çelik ile 77. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'nun attığı gollerle rakibini 9-2 mağlup etti.

Galatasaray U16 takımı, Elit U16 Ligi'nde Bursaspor'un ardında ikinci sırada bulunuyor.

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