Galatasaray'ın galibiyet serisi sürdü!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.



Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı.



Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.



Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ