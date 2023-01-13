Galatasaray'ın galibiyet serisi sürdü!

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın galibiyet serisi sürdü!
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13 Ocak 2023 23:35
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 8 maçında 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

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