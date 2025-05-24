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Galatasaray'ın atom karıncası Avrupa'yı sallıyor!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 14 gole katkı vererek Avrupa'nın en skorer 6 numaraları arasında 5. sıraya yerleşti.

calendar 24 Mayıs 2025 14:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın atom karıncası Avrupa'yı sallıyor!
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Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, son 2 aylık dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi ve takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.

Sarı- Kırmızılılar'ın Uruguaylı orta sahası bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli istatistiklere ulaştı.

Bu sezon 14 gole katkıda bulunan Lucas Torreira, Avrupa'nın TOP 10 liginde en skorer 6 numaralar arasında 5. sırada yer aldı. Birçok yıldız oyuncuyu solladı. Listenin ilk sırasında A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU ZİRVEDE

Çalhanoğlu, 11 gol ve 7 asistle zirvede yer aldı. Fiorentina'nın 6 numarası Rolando Mandragora ise 9 gol, 6 asistle 15 gole katkıda bulundu ve 2. basamakta kendine yer buldu.

B.Münihli Joshua Kimmich, 3 gol ve 12 asistle 15 gole katkı verdi ve 3. sırada yer aldı. S.Moskovalı Christopher Martins, 9 gol ve 5 asistle 4.'lüğü elde etti. G.Saray'ın süper atom karıncası Torreira, 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı verdi ve listenin 5. sırasında kendisine yer buldu.

SON 7 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Aslan'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Süper Lig'de son 7 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı. Lemina'nın orta sahaya monte olmasından sonra daha da rahatlayan tecrübeli futbolcu, bulduğu boş alanlarla skor üretti. 


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