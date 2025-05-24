Galatasaray'ın atom karıncası Avrupa'yı sallıyor!

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, son 2 aylık dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirdi ve takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.



Sarı- Kırmızılılar'ın Uruguaylı orta sahası bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli istatistiklere ulaştı.



Bu sezon 14 gole katkıda bulunan Lucas Torreira, Avrupa'nın TOP 10 liginde en skorer 6 numaralar arasında 5. sırada yer aldı. Birçok yıldız oyuncuyu solladı. Listenin ilk sırasında A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bulunuyor.



HAKAN ÇALHANOĞLU ZİRVEDE



Çalhanoğlu, 11 gol ve 7 asistle zirvede yer aldı. Fiorentina'nın 6 numarası Rolando Mandragora ise 9 gol, 6 asistle 15 gole katkıda bulundu ve 2. basamakta kendine yer buldu.



B.Münihli Joshua Kimmich, 3 gol ve 12 asistle 15 gole katkı verdi ve 3. sırada yer aldı. S.Moskovalı Christopher Martins, 9 gol ve 5 asistle 4.'lüğü elde etti. G.Saray'ın süper atom karıncası Torreira, 6 gol ve 8 asistle 14 gole katkı verdi ve listenin 5. sırasında kendisine yer buldu.



SON 7 MAÇTA 4 GOLÜ VAR



Aslan'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Süper Lig'de son 7 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı. Lemina'nın orta sahaya monte olmasından sonra daha da rahatlayan tecrübeli futbolcu, bulduğu boş alanlarla skor üretti.



