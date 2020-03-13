Galatasaray ilk, Beşiktaş ikinci yarılarda daha çok gol atıyor

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü oynanacak derbi maç öncesi ev sahibi Galatasaray müsabakaların ilk yarısında, Beşiktaş ise ikinci yarısında attığı gollerle dikkati çekiyor.



Galatasaray geride kalan 25 haftada attığı 44 golün 27'sini ilk yarıda kaydetti. Müsabakaların 15 dakikalık periyotları dikkate alındığında sarı-kırmızılı ekip ilk 15 dakikada 6 kez gol sevinci yaşadı.



En fazla golünü 16 ile 30. dakikalar arasında rakip filelere gönderen sarı-kırmızılı ekip bu bölümde 11 gol atmayı başarırken, ilk yarıdaki son 15 dakikalık kısımda 10 gol kaydetti. Müsabakaların ilk yarılarının uzatma bölümlerinde gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıları, oyunun ilk bölümlerine oranla daha sakin geçirdi.



46 ile 60. dakikalar arasında 3 gol atan Galatasaray, 61 ile 75. dakikalar arasına 4 gol sığdırdı. Sarı-kırmızılı takım mücadelenin son 15 dakikalık bölümünde ise 7 kez skor tabelasını değiştirdi. Galatasaray karşılaşmaların uzatma bölümlerinde ise 3 gol atarak ikinci 45 dakikalarda toplam 17 gol attı.



Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, 9 golüyle Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olarak ön plana çıktı.



- Beşiktaş ikinci yarılarda açılıyor



Rakibi Galatasaray'ın aksine ilk yarıları sessiz geçiren Beşiktaş maçların ikinci yarısında etkili oluyor.



Bu sezon rakip fileleri 40 kez havalandıran siyah-beyazlı ekip, attığı gollerin 28'ini müsabakaların ikinci yarısında kaydederken ilk yarılarda toplam 12 gol attı.



1 ile 15 ve 16 ile 30. dakikalarda 3'er gol atan Beşiktaş, ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde 4, uzatma dakikalarında ise 2 kez gol sevinci yaşadı.



İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünü kapsayan 46 ile 60. dakikalar arasında 8 gol atan siyah-beyazlı takım 61 ile 75. dakikalar arasında rakipleri karşısında 9 kez gol sevinci yaşadı ve bu bölüm Beşiktaş'ın en fazla gol attığı dakika aralığı oldu. Son 15 dakikalık bölümde de 8 gol atan Beşiktaş, uzatmalarda da 3 kez gol mutluluğu yaşadı.



Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli forveti Burak Yılmaz bu süreçte attığı 13 golle takımının en golcü isim oldu.



