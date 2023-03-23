Galatasaray için Sanchez iddiası

Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın, sezon başında gündemde olan Şilili golcü Alexis Sanchez için yeniden harekete geçebileceği iddia edildi.



Haberlerin detaylarında ise; "Marsilya forması altında 34 resmi maçta 16 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Şilili golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fransız ekibi, Sanchez ile yeni sözleşme konusunda bir görüşme yapmadı. 34 yaşındaki golcü kariyerine nasıl devam edeceğine henüz karar vermiş değil." denildi.



"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"



Sezon başında yönetici Erden Timur'un Alexis Sanchez ile yaptığı görüşmelerde yer alan Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, konu ile ilgili sorulan sorulara "Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" yanıtını vermişti.



Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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