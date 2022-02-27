Galatasaray için büyük iddia: James Rodriguez

Devre arasında Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar gibi transferler yapan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girebilir. Kadrosundaki Babel, Feghouli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim, yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor.



Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız futbolcu James Rodriguez oldu.



James Rodriguez'in, Galatasaray'a tansfer olma ihtimalinin olduğu yazıldı. Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.



Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuştu. Premier Lig'de bir yıl geçiren Rodriguez, 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Katar'ın yolunu tutmuştu.



Avrupa'ya geri dönüş sinyali veren James Rodriguez, "Başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. Neler olacağını göreceğiz." demişti.





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