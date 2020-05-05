Fatih Terim'in hijyen şartı

Galatasaray'da çalışmaların 12 Mayıs'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak.Sarı-kırmızılıların Bolu ve Erzurum gibi yerlerden birinde kamp bölgesi aradığı öğrenildi.Özel bir izinle Ramazan Bayramı'na kadar ayarlanan bölgeye geçilmesi bekleniyor.Teknik patron Fatih Terim ise "Hijyen ve tedbir" vurgusu yaptı. Tecrübeli hoca, oyuncuların bulunacağı yerlerin titizlikle dezenfekte edilmesini, oyuncuların bir arada çalışırken sosyal mesafe kurallarına uymalarını şart koştu.