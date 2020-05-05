Galatasaray, hazırlık için kamp yeri arıyor

Galatasaray'da antrenmanların 12 Mayıs'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak. Ayrıca, özel bir izinle Erzurum veya Bolu gibi bir yerde kamp yeri aranıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray, hazırlık için kamp yeri arıyor
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05 Mayıs 2020 12:31
Galatasaray'da çalışmaların 12 Mayıs'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak.

Sarı-kırmızılıların Bolu ve Erzurum gibi yerlerden birinde kamp bölgesi aradığı öğrenildi.

Özel bir izinle Ramazan Bayramı'na kadar ayarlanan bölgeye geçilmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in hijyen şartı

Teknik patron Fatih Terim ise "Hijyen ve tedbir" vurgusu yaptı. Tecrübeli hoca, oyuncuların bulunacağı yerlerin titizlikle dezenfekte edilmesini, oyuncuların bir arada çalışırken sosyal mesafe kurallarına uymalarını şart koştu.

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