Galatasaray, Giresun'dan rekorla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, aynı zamanda birkaç rekora imza attı.



Bitexen Giresunspor maçından Dries Mertens, Leo Dubois, Milot Rashica ve Yunus Akgün'ün golleriyle üç puanla ayrılan sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.



Süper Lig'de puanını 48'e çıkaran Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 maçı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Bitexen Giresunspor'u yendi.



Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.



Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda ulaştığı en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.



Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.



Galatasaray, Bixeten Giresunspor'u yenerek aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.



Ligde bir sezonda ilk kez üst üste 10 maç kazandı



Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10 maç kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.





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