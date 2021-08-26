UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile Danimarka ekibi Randers karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.



Randers, 11. dakikada Marvin Egho'nun attığı gol ile ilk yarıyı önde kapattı.



İkinci yarıya çok büyük bir baskıyla giren Galatasaray, 48. dakikada Patrick van Aanholt ile eşitliği sağladı. Üstünlük golü için Randers kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın çabaları sonrası Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.



Galatasaray'ın Mbaye Diagne ile 2, Van Aanholt ile 1 topu direkten döndü.



Danimarka'da 1-1 biten maçın ardından Galatasaray, bu galibiyetle birlikte adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te çekilecek kuralar sonrası belli olacak.



FATİH TERİM'DEN MECBURİ İKİ DEĞİŞİKLİK



UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka'nın Randers takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.



Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Patirck Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Yunus Akgün bekledi.



Son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, mecburi 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'yu statü gereği UEFA kadrosuna yazdıramadıkları için oynatamadı. Terim, bu oyuncuların yerine Ryan Babel ile Alpaslan Öztürk'ü görevlendirdi.



RANDERS 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK



Randers'te Danimarka'da oynanan ilk maçın 11'inde tek değişiklik yapıldı.



Konuk takım müsabakaya Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Marxen, Kallesoe, Kehinde, Lauenborg 11'i ile başladı.



Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, ilk maçta 11'de oynattığı Klysner'i yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kehinde'yi oynattı.



RADAMEL FALCAO YİNE KADRODA YOK



Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yine kadroya alınmadı.



Atakaş Hatayspor müsabakasının 21 kişilik isim listesinde yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, Randers müsabakasında da kadroya giremedi.



Öte yandan mücadelede çeşitli nedenlerden dolayı kadroya giremeyen futbolcular, karşılaşmayı tribünden takip etti.



TRİBÜNLERDE 7 BİNE YAKIN TARAFTAR



Galatasaray taraftarları, tribünlerde ayrılan kontenjanı tamamen doldurdu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı. 13 bin 856 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar takımlarını destekledi.



Taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarla destek verdi.



ŞENOL GÜNEŞ VE ŞOTA TRİBÜNLERDE



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı tribünden izledi.



Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Güneş'e teknik direktör Şota Arveladze eşlik etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde uygun durumdaki şutunda, top üstten auta gitti.

8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayının sağından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç sonrası kaptırılan top Randers atağına dönüştü. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Kehinde, Alpaslan Öztürk'ten sıyrıldıktan sonra son çizgide ortasını yaptı. Altıpas gerisinde uygun durumda Egho'nun kafayla vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.

13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Egho'nun Muslera ile karşı karşıya vuruşunda, top ters kanattan auta gitti.

20. dakikada Boey'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, kaleci Carlgren sağına yatarak topun sahibi oldu.

32. dakikada Boey'in ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Carlgren'de kaldı.

32. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Feghouli'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Carlgren'den sıyrıldı. Savunmanın dengesini bozduğu Senegalli golcünün boş kaleye vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Randers yarı alanının ortalarında topla buluşan Babel, pasını soldan bindiren Van Aanholt'a aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren Hollandalı futbolcu düzgün bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49. dakikada Galatasaray, Diagne ile üst üste pozisyonlardan yararlanamadı. Randers'in santrasının ardından topu kapan Feghouli, bekletmeden pasını savunma arkasına hareketlenen Diagne'ye çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli futbolcunun vuruşunda, Carlgren iki hamlede topun sahibi oldu.

Aynı dakika içinde yine Feghouli'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Diagne, bir rakibinden sıyrılarak hafif sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, kaleciyi geçen top önce üst direğe sonra da yere çarparak oyun alanına döndü.

56. dakikada Van Aanholt'un sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Feghouli kafayla topu indirdi. Altıpastaki karambolde son olarak Alpaslan Öztürk topa vurdu. Çizgi üzerindeki savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.

59. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın yerden ortasında altıpastaki Piesinger meşin yuvarlağa uzaklaştırmak için vurdu. Ancak takım arkadaşı Lauenborg'a çarpan top ağlara gitti: 2-1.

90+3. dakikada bulduğu büyük boşluğu değerlendiren ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Muhammed'in çaprazdan şutunda, kaleci Carlgren topu kornere tokatladı.

90+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Van Aanholt'un sağına çekerek çıkardığı şutta top yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Carlgren meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 73 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 87 Mustafa Muhammed)

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Dk. 63 Oliver Kristensen), Kehinde (Dk. 83 Filip Kristensen), Johnsen, Lauenborg, Tibbling (Dk. 63 Ankersen), Egho (Dk. 70 Kamara), Mistrati (Dk. 63 Klysner)

Goller: Dk. 11 Egho (Randers), Dk. 48 Van Aanholt, Dk. 59 Lauenborg (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 54 Alpaslan Öztürk, Dk. 70 Luyindama, Dk. 90 Muslera (Galatasaray), Dk. 54 Egho, Dk. 66 Johnsen, Dk. 71 Kamara, Dk. 90+1 Piesinger, Dk. 90+5 Filip Kristensen (Randers)







