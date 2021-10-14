Galatasaray, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği yaptı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği yaptı
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14 Ekim 2021 22:20
Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen İmza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, Galatasaray Dijital AŞ yönetim kurulu üyeleri Hande Ocak Başev ve Elif Uzuner ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak katıldı.

İmzalanan protokolle eğitim ve spor alanında iş birliği yapılacağı ve üniversitede kayıtlı öğrencilerden lisanslı sporcu olanlara sporcu öğrenci bursu sağlanacağı aktarıldı.


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