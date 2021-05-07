Galatasaray Divan Kurulu: 'Seçim süreci devam ediyor!'

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, seçim sürecini durdurmadıklarını açıkladı.



Mustafa Cengiz yönetiminin iptal kararının aksine, seçim sürecini farklı işleten Derkan, adayların resmi başvurularının bu akşam (7 Mayıs 2021) sona ereceğini ifade etti.



Galatasaray'ın tüzüğüne göre seçim sürecini götürmekle görevli olan Divan Kurulu olarak gelişmeleri dikkatle takip ettiklerine vurgu yapan Aykutalp Derkan, "Yaşananları sükunetle izliyorum. Başlamış bir süreç olduğu için seçime katılmayı düşünen adaylar, listelerini ve başvuru için gerekli belgeleri 7 Mayıs (Bugün) akşamına kadar teslim edebilir" ifadesini kullandı.



'Suni bir gündem'



Başkan adaylarının bu konuda ortak düşüncede olduğunu ve hep birlikte bir deklarasyon yayınlayabileceğine vurgu yapan Aykutalp Derkan, şöyle devam etti:



"Beşiktaş maçı öncesi maalesef suni bir gündem oluştu. Camia, bu tip kararların konsensüs ile alınmasını bekler. Galatasaray ananelerinde ortak akıl ve istişare vardır. Alınan kararda pandemi şartlarında niyet okuma var."



"Seçim haziranda"



Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçim konusunda net konuştu. Sarı-kırmızılı yönetici, sosyal medya hesabından, "Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüzün olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır" ifadesini kullandı.



17 Mayıs'tan sonraya bak!



Galatasaray'ın 28 Nisan'da İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne gönderdiği dilekçenin karşılığı perşembe günü kulübe ulaştı. Yazıda, tam kapanma döneminin tamamlanacağı 17 Mayıs'tan sonraki koşulların dikkate alınması tavsiyesinde bulunuldu. Bunun üzerine kulüp de, seçim için haziran ayının hedeflendiğini duyurdu.



'1 Haziran'dan sonra yetkisiz'



Galatasaraylı eski yönetici ve hukukçu Ural Aküzüm, mevcut yönetimin 1 Haziran'dan itibaren yetkisiz kalacağını açıkladı. Genel kurul takviminin ilanından sonra mücbir sebep olsa dahi seçimlerin iptal edilemeyeceğini ancak ertelenebileceğini dile getiren Aküzüm, "Yönetim kurulunun imza sirkülerinde görev süresi ve yetki belgesi 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bitiyor. 1 Haziran'dan itibaren atılacak her imza vekaletsiz işgörme hükümlerine tabi olur" dedi.



