Galatasaray'dan Yusuf Demir için kiralama formulü!

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.
2003 doğumlu Yusuf, +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.
G.SARAY'DAN KİRALAMA FORMULÜ
22 yaşındaki gurbetçi oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatılacak ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralanacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray, 6 milyon Euro yatırımla aldığı Yusuf Demir'i bu sezon kiralamayı planlıyor.
