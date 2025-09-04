Galatasaray'dan Yusuf Demir için kiralama formulü!

Galatasaray'ın 3 sene önce 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.



2003 doğumlu Yusuf, +2 kontenjana uygun kriteri karşılamasına rağmen kadroda düşünülmüyor.



G.SARAY'DAN KİRALAMA FORMULÜ



22 yaşındaki gurbetçi oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzatılacak ve düzenli oynayacağı bir kulübe kiralanacak.



GALATASARAY PERFORMANSI



Galatasaray formasıyla toplamda 23 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.



