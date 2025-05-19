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Galatasaray'dan taraftarlara yapılan saldırıya kınama

Galatasaray Kadıköy'de kutlama yapılan taraftarlarına silahlı saldırı yapılmasını kınayan metin yayınladı.

calendar 19 Mayıs 2025 20:31
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan taraftarlara yapılan saldırıya kınama
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Galatasaray, X hesaplarından Kadıköy'de kutlama yapan taraftarlarına silahlı saldırı yapılmasını kınayan bir metin yayınladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

Kadıköy'de araçla dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçtikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Kutlamalar sırasında araca yapılan saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, gruptakilerin saldırdıkları aracın arkasından koşarak tekme attığı da yer alıyor.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir kişiye de çevredeki Fenerbahçe taraftarlarının sözlü sataşmada bulunduğu, kısa süreli tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin araya girerek bu kişileri sakinleştirdiği görülüyor.


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