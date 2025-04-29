Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!

TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralını 18 Nisan'da açıklamıştı. 2025-26'da A takım listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazılabileceği, bunların en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması gerektiği duyurulmuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu. Sarı-Kırmızılıların, sınırsız yabancı talebinde bulunduğu öğrenildi. Bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği aktarıldı.
Galatasaray konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu. Sarı-Kırmızılıların, sınırsız yabancı talebinde bulunduğu öğrenildi. Bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği aktarıldı.