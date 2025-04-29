Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!

Galatasaray, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı. Sarı-Kırmızılılar, sınırsız yabancı talebinde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
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29 Nisan 2025 10:02
TFF, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralını 18 Nisan'da açıklamıştı. 2025-26'da A takım listesine en fazla 14 yabancı oyuncu yazılabileceği, bunların en az 2'sinin 1 Ocak 2003 veya sonrası doğumlu olması gerektiği duyurulmuştu.

Galatasaray konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvurdu. Sarı-Kırmızılıların, sınırsız yabancı talebinde bulunduğu öğrenildi. Bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği toplantısında da Galatasaray'ın, bu olayı masaya getireceği aktarıldı.



 
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