Galatasaray'dan stopere sürpriz hamle

Sol stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Leeds United'ta forma giyen Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan stopere sürpriz hamle
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11 Eylül 2024 09:49
Son güncelleme 11 Eylül 2024 09:50
Osimhen hamlesi sonrası geçilmesi planlanan 3'lü sistemi en güçlü şekilde oynamak isteyen Galatasaray'da transfer arayışları sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar cuma gecesine kadar fırsat bulması durumunda savunmaya sol ayaklı stoper takviyesi yapmak da istiyor.

Takvim'in haberine göre, çok sayıda isimle ilgili fiyat ve performans araştırması yapan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son ismin Maximilian Wöber olduğu öğrenildi.



BU SEZON 1 MAÇA ÇIKTI

İngiltere'de Championship'te mücadele eden Leeds United'ın kadrosunda yer alan Avusturyalı futbolcu bu sezon sadece 1 kupa maçında 63 dakika görev yapabildi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Wöber 2023 yılında Salzburg'tan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.



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