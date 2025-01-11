Galatasaray'dan rest! Alternatiflere yoğunlaştı

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, hem gelecek hem de gidecek isimler bakımından yoğun bir transfer dönemine hazırlanıyor.
Ara transfer dönemi yaklaştıkça Galatasaray'da telefon trafiği de giderek artıyor. Gündemdeki isimlerle bir an önce anlaşma yolu arayan Sarı-Kırmızılılar, en doğru maliyetlerle işi bitirebilmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Teknik patron Okan Buruk'un listesindeki 1 numara hiç şüphesiz Georges Mikautadze.
Galatasaray Yönetimi uzun süre Lyon'un bonservis inadını kırmak için ulaştı ve sonunda görüşmeler belirli bir noktaya geldi. Taraflar 18+2+2 milyon Euro gibi bir paket üzerinde uzlaştı. Ancak bu kez de araya giren diğer Avrupa kulüpleri Gürcü yıldızın aklını çeldi.
REST ÇEKTİ, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Mikautadze'nin temsilcisiyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken, Galatasaray Lyon'la prensip anlaşmasına vardıktan sonra 24 yaşındaki forvet senelik 5 milyon Euro gibi astronomik bir maaş talebinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar bu talebi şaşkınlıka karşılarken, hiç vakit kaybetmeden resti çekti ve listedeki diğer oyuncularla temasa geçti. Bunlardan biri de yine Fransa Ligi'nde oynayan Amine Gouiri'ydi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Cezayirli forvet için yaptığı bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk teklif, kulübü Rennes tarafından geri çevrildi.
EŞ ZAMANLI GÖRÜŞMELER
Ancak Sarı-Kırmızılılar bu tarz bir oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı ve geri adım atmıyor. Menajer Gardi'ye tam yetki veren Galatasaray, Fransız kulübünün kapısını bu kez farklı bir teklif paketiyle çalacak. Hücum hattına yapılacak takviye için 15-20 milyon Euro bandında bir bütçe hazırlayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde hem Rennes'i hem de Gouiri'yi ikna etmeye çalışacak. Ancak bu pazarlıklar sırasında Mikautadze için de nabız yoklamaya devam edecekler. Gürcü futbolcunun maaş seviyesinin 2.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi hedefleniyor.
Ara transfer dönemi yaklaştıkça Galatasaray'da telefon trafiği de giderek artıyor. Gündemdeki isimlerle bir an önce anlaşma yolu arayan Sarı-Kırmızılılar, en doğru maliyetlerle işi bitirebilmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Teknik patron Okan Buruk'un listesindeki 1 numara hiç şüphesiz Georges Mikautadze.
Galatasaray Yönetimi uzun süre Lyon'un bonservis inadını kırmak için ulaştı ve sonunda görüşmeler belirli bir noktaya geldi. Taraflar 18+2+2 milyon Euro gibi bir paket üzerinde uzlaştı. Ancak bu kez de araya giren diğer Avrupa kulüpleri Gürcü yıldızın aklını çeldi.
REST ÇEKTİ, ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Mikautadze'nin temsilcisiyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken, Galatasaray Lyon'la prensip anlaşmasına vardıktan sonra 24 yaşındaki forvet senelik 5 milyon Euro gibi astronomik bir maaş talebinde bulundu. Sarı- Kırmızılılar bu talebi şaşkınlıka karşılarken, hiç vakit kaybetmeden resti çekti ve listedeki diğer oyuncularla temasa geçti. Bunlardan biri de yine Fransa Ligi'nde oynayan Amine Gouiri'ydi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki Cezayirli forvet için yaptığı bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'luk teklif, kulübü Rennes tarafından geri çevrildi.
EŞ ZAMANLI GÖRÜŞMELER
Ancak Sarı-Kırmızılılar bu tarz bir oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı ve geri adım atmıyor. Menajer Gardi'ye tam yetki veren Galatasaray, Fransız kulübünün kapısını bu kez farklı bir teklif paketiyle çalacak. Hücum hattına yapılacak takviye için 15-20 milyon Euro bandında bir bütçe hazırlayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde hem Rennes'i hem de Gouiri'yi ikna etmeye çalışacak. Ancak bu pazarlıklar sırasında Mikautadze için de nabız yoklamaya devam edecekler. Gürcü futbolcunun maaş seviyesinin 2.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi hedefleniyor.