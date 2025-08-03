Galatasaray'dan Osimhen'e lüks villa!

Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlarken sözleşmedeki bir ayrıntı dikkat çekti.
Napoli ile olan mukavelesinde "75 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Nijeryalı golcü için sarıkırmızılı kulüp, bu rakamı ödemeyi göze aldı.
LÜKS VİLLA HAZIRLANDI
Aslan, 4 yıllık imza attırdığı Osimhen'e her sezon 21 milyon Euro verecek. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koyulmadı.
Osimhen'in tamamen Galatasaray'a konsantre olmasını isteyen yönetim, yıldız oyuncuya İstanbul'da ailesi ile birlikte yıllarca oturacağı lüks bir villa hazırladı.
Napoli ile olan mukavelesinde "75 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Nijeryalı golcü için sarıkırmızılı kulüp, bu rakamı ödemeyi göze aldı.
LÜKS VİLLA HAZIRLANDI
Aslan, 4 yıllık imza attırdığı Osimhen'e her sezon 21 milyon Euro verecek. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koyulmadı.
Osimhen'in tamamen Galatasaray'a konsantre olmasını isteyen yönetim, yıldız oyuncuya İstanbul'da ailesi ile birlikte yıllarca oturacağı lüks bir villa hazırladı.