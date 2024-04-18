Galatasaray'dan orta sahaya Arjantinli 10 numara

Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan orta sahaya Arjantinli 10 numara
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18 Nisan 2024 10:16
Galatasaray gelecek sezon kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden birinin de Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Rodrigo Garro olduğu iddia edildi.

1 GOL, 2 ASİSTİ VAR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan yıldız futbolcuyu izleyen Galatasaraylı kurmayların sezon sonunda resmi hamle yapması bekleniyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Garro, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Arjantinli yıldız, 10 numara bölgesi dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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