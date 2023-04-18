Galatasaray'dan Kevin Nisbet'e yakın takip

Yeni sezon için kadrosuna güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, Hibernian'dan Kevin Nisbet ile ilgileniyor.



İngiliz basınında yer alan haberde, 26 yaşındaki futbolcunun birçok talibi olduğu, Galatasaray'ın da oyuncuyu izlediği aktarıldı.



GALATASARAY DA YARIŞA KATILABİLİR



Nisbet için özellikle İngiltere Championship'ten birçok takımın devreye girdiği, sarı-kırmızılı takımın da transfer için yarışa girebileceği belirtildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Galatasaray'ın ayrıca, Sheffield United, Middlesbrough gibi Championship ekipleri ile birlikte Nisbet'in gol attığı hafta sonundaki Hearts maçını da yakından takip ettiği öne sürüldü.



Hibernian'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan İskoç santrfor 10 kez gol sevinci yaşadı.





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