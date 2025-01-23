Galatasaray'dan İsveç ve Danimarka'ya transfer operasyonu

Ligde ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için transfer çalışmalarına devam ederken birçok isimle görüşmelerde bulunuyor. Son olarak Emerson ve Ahmed Kutucu'yu gündemine alan sarı kırmızılılarda iki yeni daha isim geldi.
Fanatik'in haberine göre Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen Daniel Svensson'un durumunu sordu. Asıl mevkisi 6 ve 8 numara olan 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 8 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Temmuz 2020'de 270 bin Euro karşılığında transfer olan Svensson bu sezon 19 maçta iki kez asist yapma başarısı gösterdi.
İSVEÇ'TEN SAĞ BEK
Galatasaray Hammarby'de oynayan 20 yaşındaki sağ bek Hampus Sköglund için de harekete geçti. İsviçre ekibi oyuncu için 3.5-4 milyon Euro arası bir bonservis bedeli belirledi. Daha önce Lens'in satın alma opsiyonula kiralama teklifini reddedilmişti.
Fanatik'in haberine göre Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen Daniel Svensson'un durumunu sordu. Asıl mevkisi 6 ve 8 numara olan 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 8 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Temmuz 2020'de 270 bin Euro karşılığında transfer olan Svensson bu sezon 19 maçta iki kez asist yapma başarısı gösterdi.
İSVEÇ'TEN SAĞ BEK
Galatasaray Hammarby'de oynayan 20 yaşındaki sağ bek Hampus Sköglund için de harekete geçti. İsviçre ekibi oyuncu için 3.5-4 milyon Euro arası bir bonservis bedeli belirledi. Daha önce Lens'in satın alma opsiyonula kiralama teklifini reddedilmişti.