Galatasaray'dan eski kalecisi Sinan Bolat için hamle!

Galatasaray, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bolat, bedelsiz alınmaya çalışılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan eski kalecisi Sinan Bolat için hamle!
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01 Ocak 2022 09:47
Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı.

SİNAN BOLAT DA İSTİYOR

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor.

2014-15 SEZONUNDA GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor. 


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