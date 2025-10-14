Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray , Ocak ayında da boş durmayı düşünmüyor.

Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yaratıcı bir takviye yapmak için harekete geçti. Hedefteki isim ise Rusya Premier Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Eduard Spertsyan.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, GALATASARAY HAZIRDA BEKLİYOR

Krasnodar forması giyen 25 yaşındaki Ermeni futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Uzun süredir Galatasaray'ın radarında bulunan ve Okan Buruk'un da çok beğendiği Spertsyan, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için kulübüyle sözleşme uzatmama kararı aldı.

Bu durum, sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. Galatasaray'ın Ocak ayında Krasnodar'a resmi teklif yapacağı ve transferi erkenden bitirmek istediği öğrenildi. Krasnodar da oyuncudan bonservis geliri elde etmek istediği için teklifleri değerlendirmeye alacak.

YILDIZ OYUNCU HER YERDE OYNAYABİLİYOR

Orta sahanın merkezinde, 10 numara pozisyonunda ve ihtiyaç halinde her iki kanatta da görev yapabilen Eduard Spertsyan; top taşıma, kilit pas, şut ve duran toplarda oldukça etkili bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Oyun görüşü ve skor katkısıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle duran toplarda fark yarattığı biliniyor.

DEVLER PEŞİNDE, PSG BİLE TAKİPTEYDİ

Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı da belirtiliyor. Eduard Spertsyan, sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok Avrupa kulübünün radarında. Geçtiğimiz yaz döneminde oyuncunun ismi Fransız devi PSG ile anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Krasnodar altyapısından yetişen ve bugüne kadar başka bir takımda forma giymeyen Spertsyan, oldukça etkileyici bir performans sergiliyor.

Şu ana kadar Rus ekibiyle 159 maça çıkan oyuncu, 49 gol ve 42 asist üretti.

Bu sezon ise ligde oynadığı 11 karşılaşmada 4 gol, 10 asist ile takımını sırtlamaya devam ediyor.