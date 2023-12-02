Lig'de ve Avrupa'da dolu dizgin devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Galatasaray, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz'i gündemine aldı.
İLK GÖRÜŞME TAMAM
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı savunma oyuncusu için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, Leo Ortiz'in de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübü Bragantino'nun da 6 milyon bonservis bedeli getiren takıma kolaylık sağlayacağı aktarıldı.
PALMEIRAS DEVREDE
Öte yandan Ortiz için Brezilya'da bir başka takım olan Palmeiras'ın da devrede olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bragantino formasını bu sezon 20 karşılaşmada giyen Ortiz, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Galatasaray, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz'i gündemine aldı.
İLK GÖRÜŞME TAMAM
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı savunma oyuncusu için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Haberde, Leo Ortiz'in de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübü Bragantino'nun da 6 milyon bonservis bedeli getiren takıma kolaylık sağlayacağı aktarıldı.
PALMEIRAS DEVREDE
Öte yandan Ortiz için Brezilya'da bir başka takım olan Palmeiras'ın da devrede olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Bragantino formasını bu sezon 20 karşılaşmada giyen Ortiz, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
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