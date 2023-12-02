Galatasaray'dan Brezilya'ya çıkarma! Ortiz için ilk görüşme

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino forması giyen Leo Ortiz'i gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Brezilya'ya çıkarma! Ortiz için ilk görüşme
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02 Aralık 2023 16:21
Son güncelleme 02 Aralık 2023 16:55
Lig'de ve Avrupa'da dolu dizgin devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Galatasaray, Brezilya Ligi ekibi RB Bragantino forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Leo Ortiz'i gündemine aldı.

İLK GÖRÜŞME TAMAM 

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı savunma oyuncusu için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtildi.

AYRILMAK İSTİYOR 

Haberde, Leo Ortiz'in de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, kulübü Bragantino'nun da 6 milyon bonservis bedeli getiren takıma kolaylık sağlayacağı aktarıldı. 

PALMEIRAS DEVREDE 

Öte yandan Ortiz için Brezilya'da bir başka takım olan Palmeiras'ın da devrede olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI  

Bragantino formasını bu sezon 20 karşılaşmada giyen Ortiz, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. 

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