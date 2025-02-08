Galatasaray'dan Arnau Martinez hamlesi

Galatasaray, Girona'da forma giyen İspanyol sağ bek Arnau Martinez ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Arnau Martinez hamlesi
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08 Şubat 2025 15:56
Galatasaray son olarak yaptığı Morata ve Cuesta transferlerinin ardından kadrosunu güçlendirmek için yeni isimler üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Aslan, La Liga'da başarılı bir performans sergileyen Girona'nın sağ beki Arnau Martínez'i transfer listesine aldı.

Teknik direktör Michel'in sisteminde önemli bir yer tutan 21 yaşındaki sağ bek, savunmadaki güvenilirliği ve hücuma katkılarıyla öne çıkıyor.

Futbol kariyerine La Masia altyapısında başlayan ve sonrasında Girona'da büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, hem savunmada sağlam duruşu hem de hücuma yaptığı katkılarla takımı için kritik bir rol oynuyor.

Yan Couto ile zaman zaman forma rekabetine girse de, bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol ve asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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