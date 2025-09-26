26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1DA
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
0-058'
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-060'
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Galatasaray'dan Alanya'da inanılmaz gol!

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 23. dakikada öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun asisti ve Mauro Icardi'nin golü dikkat çekti.

calendar 26 Eylül 2025 20:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, ligde Alanyaspor'a konuk olduğu maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti.

Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Wilfried Singo, rakibi Yusuf'un üzerinden topu aşırdı ve topla birlikte ceza sahasına girdi.

Singo, kale ağzında pozisyon alan Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, topukla topu ağlara gönderdi.

Mauro Icardi, bu golüyle birlikte ligde 5. kez gol sevinci yaşadı.







SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
