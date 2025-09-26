Galatasaray'dan Alanya'da inanılmaz gol!

Galatasaray, ligde Alanyaspor'a konuk olduğu maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti.
Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Wilfried Singo, rakibi Yusuf'un üzerinden topu aşırdı ve topla birlikte ceza sahasına girdi.
Singo, kale ağzında pozisyon alan Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, topukla topu ağlara gönderdi.
Mauro Icardi, bu golüyle birlikte ligde 5. kez gol sevinci yaşadı.
