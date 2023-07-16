Galatasaray'dan 1 milyar liralık geliri artırma hedefi!

Galatasaray'ın son sezon yaşadığı şampiyonluk, sarı-kırmızılıların mali kazanımlarını önemli ölçüde artırdı. Özellikle başarının getirdiği ilgiyle birlikte taraftar gelirleri önemli ölçüde arttı.
Loca ve kombinelerden 1 milyar liraya yakın bir kazanç elde ettiği açıklanırken, sarı-kırmızılı yönetim hem taraftar gücünü artıracak hem de gelirini çoğaltacak projeler peşine düştü. Özellikle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni daha aktif kullanmanın derdinde olan Galatasaray hem stat içi hem de dışarısında bir takım projeler için kolları sıvadı.
BAHÇETEPE: "BÜYÜK BİR TALEP VAR"
Galatasaray açısından öncelikli düşünce, stat kapasitesini 60 bine yükseltebilmek... Bu konuyu taraftarların kendilerine düşündürdüğünü dile getiren Galatasaray'ın stattan sorumlu yöneticisi Bora Bahçetepe, "Seyircinin teveccühü müthiş, büyük bir talep var. Bu da bizi stadın kapasitesini artırmak ve stadyum çevresinde yeni faaliyet alanları yaratmak konusundaki girişimlere sevk ediyor. Resmen hiç bilet satmadık, sadece yenileme yaptık. Elimizde maç günü satılacak bilet kalmıyor. Dolayısıyla bir artış sağlanırsa, bu önemli olacak ve bu artışı yapacağız diye düşünüyorum" dedi.
Bahçetepe sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim nihai hedefimiz, stadın kapasitesini 60 bine çıkarmak... Stada yeni koltuklar eklemek, deplasman tribününde kendi seyircimize yer açmak ve ayakta seyirci uygulaması olmak üzere yeniliklerle ilerde bu kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Deplasman tribününü saymazsak bizim 50 bin kişilik yerimiz var stadyumda. Bu sezon için bu rakamı 54 bin gibi bir rakama çıkartmayı istiyoruz. Kademeli olarak sonraki sezonda da daha yükselmesiyle 60 bine kadar çıkabilecek bir kapasiteye ulaşılabilecektir."
DEPLASMAN TRİBÜNÜNE HAREKETLİ BARİYER
Statta koltuk eklenecek bölümlerin bulunduğunu, bu koltukların eklenmesiyle 1500 koltukluk bir kazanım sağlayacaklarına vurgu yapan sarı-kırmızılı yönetici, "Deplasman tribününe hareketli bir bariyer düşünüyoruz. Çünkü burada seyirci israfı olarak adlandırabileceğimiz bir durum oluşuyor. Birçok maçta rakip takımdan çok az sayıda taraftar geliyor stadımıza. Örneğin bazı maçlarda 50 kişilik taraftar geliyor, biz onun için 2 bin 650 kişilik tribünü kapatıyoruz. Deplasman tribününe yapacağımız hareketli bariyer sistemiyle maç başına 1000-1500 ekstra seyirci daha alabilme imkanına sahip olabileceğiz. Böylece mevcut deplasman tribünü ikiye ayrılmış olacak. Bir bölümünde deplasman seyircisi otururken, diğer bölümde de bizim taraftarlarımız oturacak. Hem emniyet hem federasyonla konuşup, bu konudaki gerekli izinleri alırsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
Ayakta seyirci için bu sezon gerekli izinler çıkmazsa, bir sonraki sezon bunu mutlaka gerçekleştireceklerini söyleyen Bora Bahçetepe, "Ben yumuşak geçişlerden yanayım. Bu sene stadın bir bölümünde pilot bölge seçip orada bir çalışma yapıp, maliyetleri hesaplayıp, bunun pratikteki karşılığını görmenin yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bunu önce kağıt üzerinde çalışıp, sonra pratiğe dökmeye çalışacağız. Yapılacak yatırımın karşılığında hatırı sayılır bir gelir getirisi olup olmadığına göre harekete geçeceğiz. UEFA izin vermezse daha maliyetli bir sistem olacak; izin gelirse, neredeyse maliyetsiz ve koltuksuz bir hale döneceğinden çok daha rahat uygulanabilir hale gelecek" yorumunu yaptı.
Bahçetepe sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz projeyi başlatıp bizden sonra gelecek yönetime, o projeye devam etme imkanı vermemizde kulüp menfaati açısından kıymetli olacaktır. Çünkü ihtiyaç duyuluyorsa yapmak lazım bu işleri. Galatasaray'ın kurumsal hafızası vardır ve bunların devam edebildiğini gösterebilmek önemlidir. Döviz kurlarının sürekli değişkenlik gösterdiği bir ortamda yeni gelir kapıları yaratmak ve her kuruşun hesabını yapmak zorundayız. Paramız çok kıymetli, sokağa atılacak paramız yok anlamında söylüyorum."
TAKIM DEPLASMANDA, TARAFTAR STATTA
Hem Galatasaray taraftarının aktivitesini artıracak hem de kulübe gelir kazandıracak yeni fikirler peşinde olan sarı-kırmızılı yönetimin ikinci hedefi, stat etrafını değişik bir platforma çevirmek...
Basketbol sahası olarak düşünülen bölgeyi değerlendirmek istediklerini dile getiren yönetici Bora Bahçetepe, "Sokak lezzetleri gibi bir ortam oluşturmak adına hazırlık içerisindeyiz. Takım deplasmanda oynarken taraftarların bir araya gelip maç yayını beraberce televizyondan izledikleri alanlar, imkanlar elverirse dev ekrandan izleme seçeneği de düşünülebilir. Tabii bunların hepsi yasal izinlere tabi konular" diye konuştu.
Alışveriş merkezi ve restoranlarıyla, stat çevresinde ciddi yenilikler yapmayı düşündüklerini dile getiren Bahçetepe, "Bir anlamda Vadi İstanbul'a alternatif bir merkez çıkacak ortaya. Avrupa'da kulüplerin taraftarlarına sunduğu tüm imkanları biz de taraftarımıza sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
LOCA FORMÜLÜ HAYATA GEÇMEDİ
Deplasman tribünü açısından geçen sezonda loca formülünün gündeme geldiği ancak bunun hayata geçmediği ortaya çıktı.
Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, "Emniyete diyoruz ki, arkadaşlara loca verelim, locada izlesinler karşılaşmayı... Biz onlara yemek de ikram edelim. Bu şekilde biz de o tribünü kullanalım. Ama o şekilde olmadı. Emniyet de kendi açısından haklı sonuçta çünkü işin bir de güvenlik tarafı var. Siz masa başında iyi niyetli vaatlerde bulunuyorsunuz ama maçın tansiyonu var ve onlar her türlü tedbiri düşünmek zorundalar" yorumunu yaptı.
Loca ve kombinelerden 1 milyar liraya yakın bir kazanç elde ettiği açıklanırken, sarı-kırmızılı yönetim hem taraftar gücünü artıracak hem de gelirini çoğaltacak projeler peşine düştü. Özellikle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni daha aktif kullanmanın derdinde olan Galatasaray hem stat içi hem de dışarısında bir takım projeler için kolları sıvadı.
BAHÇETEPE: "BÜYÜK BİR TALEP VAR"
Galatasaray açısından öncelikli düşünce, stat kapasitesini 60 bine yükseltebilmek... Bu konuyu taraftarların kendilerine düşündürdüğünü dile getiren Galatasaray'ın stattan sorumlu yöneticisi Bora Bahçetepe, "Seyircinin teveccühü müthiş, büyük bir talep var. Bu da bizi stadın kapasitesini artırmak ve stadyum çevresinde yeni faaliyet alanları yaratmak konusundaki girişimlere sevk ediyor. Resmen hiç bilet satmadık, sadece yenileme yaptık. Elimizde maç günü satılacak bilet kalmıyor. Dolayısıyla bir artış sağlanırsa, bu önemli olacak ve bu artışı yapacağız diye düşünüyorum" dedi.
Bahçetepe sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim nihai hedefimiz, stadın kapasitesini 60 bine çıkarmak... Stada yeni koltuklar eklemek, deplasman tribününde kendi seyircimize yer açmak ve ayakta seyirci uygulaması olmak üzere yeniliklerle ilerde bu kapasiteye ulaşmak istiyoruz. Deplasman tribününü saymazsak bizim 50 bin kişilik yerimiz var stadyumda. Bu sezon için bu rakamı 54 bin gibi bir rakama çıkartmayı istiyoruz. Kademeli olarak sonraki sezonda da daha yükselmesiyle 60 bine kadar çıkabilecek bir kapasiteye ulaşılabilecektir."
DEPLASMAN TRİBÜNÜNE HAREKETLİ BARİYER
Statta koltuk eklenecek bölümlerin bulunduğunu, bu koltukların eklenmesiyle 1500 koltukluk bir kazanım sağlayacaklarına vurgu yapan sarı-kırmızılı yönetici, "Deplasman tribününe hareketli bir bariyer düşünüyoruz. Çünkü burada seyirci israfı olarak adlandırabileceğimiz bir durum oluşuyor. Birçok maçta rakip takımdan çok az sayıda taraftar geliyor stadımıza. Örneğin bazı maçlarda 50 kişilik taraftar geliyor, biz onun için 2 bin 650 kişilik tribünü kapatıyoruz. Deplasman tribününe yapacağımız hareketli bariyer sistemiyle maç başına 1000-1500 ekstra seyirci daha alabilme imkanına sahip olabileceğiz. Böylece mevcut deplasman tribünü ikiye ayrılmış olacak. Bir bölümünde deplasman seyircisi otururken, diğer bölümde de bizim taraftarlarımız oturacak. Hem emniyet hem federasyonla konuşup, bu konudaki gerekli izinleri alırsak bunu gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
Ayakta seyirci için bu sezon gerekli izinler çıkmazsa, bir sonraki sezon bunu mutlaka gerçekleştireceklerini söyleyen Bora Bahçetepe, "Ben yumuşak geçişlerden yanayım. Bu sene stadın bir bölümünde pilot bölge seçip orada bir çalışma yapıp, maliyetleri hesaplayıp, bunun pratikteki karşılığını görmenin yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bunu önce kağıt üzerinde çalışıp, sonra pratiğe dökmeye çalışacağız. Yapılacak yatırımın karşılığında hatırı sayılır bir gelir getirisi olup olmadığına göre harekete geçeceğiz. UEFA izin vermezse daha maliyetli bir sistem olacak; izin gelirse, neredeyse maliyetsiz ve koltuksuz bir hale döneceğinden çok daha rahat uygulanabilir hale gelecek" yorumunu yaptı.
Bahçetepe sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz projeyi başlatıp bizden sonra gelecek yönetime, o projeye devam etme imkanı vermemizde kulüp menfaati açısından kıymetli olacaktır. Çünkü ihtiyaç duyuluyorsa yapmak lazım bu işleri. Galatasaray'ın kurumsal hafızası vardır ve bunların devam edebildiğini gösterebilmek önemlidir. Döviz kurlarının sürekli değişkenlik gösterdiği bir ortamda yeni gelir kapıları yaratmak ve her kuruşun hesabını yapmak zorundayız. Paramız çok kıymetli, sokağa atılacak paramız yok anlamında söylüyorum."
TAKIM DEPLASMANDA, TARAFTAR STATTA
Hem Galatasaray taraftarının aktivitesini artıracak hem de kulübe gelir kazandıracak yeni fikirler peşinde olan sarı-kırmızılı yönetimin ikinci hedefi, stat etrafını değişik bir platforma çevirmek...
Basketbol sahası olarak düşünülen bölgeyi değerlendirmek istediklerini dile getiren yönetici Bora Bahçetepe, "Sokak lezzetleri gibi bir ortam oluşturmak adına hazırlık içerisindeyiz. Takım deplasmanda oynarken taraftarların bir araya gelip maç yayını beraberce televizyondan izledikleri alanlar, imkanlar elverirse dev ekrandan izleme seçeneği de düşünülebilir. Tabii bunların hepsi yasal izinlere tabi konular" diye konuştu.
Alışveriş merkezi ve restoranlarıyla, stat çevresinde ciddi yenilikler yapmayı düşündüklerini dile getiren Bahçetepe, "Bir anlamda Vadi İstanbul'a alternatif bir merkez çıkacak ortaya. Avrupa'da kulüplerin taraftarlarına sunduğu tüm imkanları biz de taraftarımıza sunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
LOCA FORMÜLÜ HAYATA GEÇMEDİ
Deplasman tribünü açısından geçen sezonda loca formülünün gündeme geldiği ancak bunun hayata geçmediği ortaya çıktı.
Galatasaray yöneticisi Bora Bahçetepe, "Emniyete diyoruz ki, arkadaşlara loca verelim, locada izlesinler karşılaşmayı... Biz onlara yemek de ikram edelim. Bu şekilde biz de o tribünü kullanalım. Ama o şekilde olmadı. Emniyet de kendi açısından haklı sonuçta çünkü işin bir de güvenlik tarafı var. Siz masa başında iyi niyetli vaatlerde bulunuyorsunuz ama maçın tansiyonu var ve onlar her türlü tedbiri düşünmek zorundalar" yorumunu yaptı.