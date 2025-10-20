19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-2
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
2-1
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-1
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Galatasaray'da Yunus Akgün yine kulübeye!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında Leroy Sane'ye ilk 11'de forma vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün yeniden kulübede olması bekleniyor.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, milli aradan harika döndü ve Başakşehir maçında iki kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Sane'nin bu performansının ardından Alman yıldızı Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Galatasaray'da Sane'nin ilk 11'de başlamasıyla Yunus Akgün'ün Başakşehir maçında olduğu gibi maça yedek başlaması bekleniyor.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Yunus Akgün, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

