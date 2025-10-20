Galatasaray'da Yunus Akgün yine kulübeye!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, milli aradan harika döndü ve Başakşehir maçında iki kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Sane'nin bu performansının ardından Alman yıldızı Bodo/Glimt maçında da ilk 11'de kullanmayı planlıyor.
Galatasaray'da Sane'nin ilk 11'de başlamasıyla Yunus Akgün'ün Başakşehir maçında olduğu gibi maça yedek başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Yunus Akgün, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
