Galatasaray'da Yunus Akgün'ün imza paniği!

Galatasaray Yönetimi, başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü yeni sözleşmeye ikna edemedi. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun maaşını artırarak kontratını yenilemek istese de henüz anlaşma sağlanamadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Yunus Akgün'ün imza paniği!
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23 Mart 2025 13:37
Bu sezon etkileyici bir performans sergileyen ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yunus Akgün, mevcut kontratındaki 11 milyon euroluk çıkış maddesi nedeniyle yaz aylarında takımdan ayrılabilir.

Galatasaray Yönetimi, oyuncunun gerçek değerinin 20 milyon euronun üzerinde olduğunu düşündüğünden, bu şartlarla bir transferin kulüp için zarar anlamına geleceğini hesaplıyor. 

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi Yunus Akgün'ü de zamlı bir kontratla takımda tutmayı hedefliyor. Ancak genç yıldızın henüz yeni anlaşmaya yanaşmaması, yönetimi zor durumda bırakıyor. Önümüzdeki günlerde Yunus'un menajeriyle bir kez daha masaya oturulması planlanıyor.

SAKATLIK ENDİŞESİ DE VAR

Bu sezon ligde 6 gol, 8 asist üreten ve Avrupa'da 5 kez ağları sarsan Yunus Akgün, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Sezon sonunda dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Yönetim, hem oyuncunun sağlık durumunu hem de kontrat sürecini yakından takip ediyor. 

 
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